Valentino camera ardente | Eterno come Roma il saluto dei suoi amici vip

Si è conclusa la camera ardente di Valentino, allestita presso la sua Maison a Roma. Numerosi amici e personalità del mondo della moda e dello spettacolo hanno partecipato per rendere l'ultimo saluto al famoso stilista. Tra i presenti Valeria Marini, Eleonora Abbagnato e Alessandro Michele, che hanno espresso il loro affetto e rispetto. Un momento di commozione e ricordo per un'icona della moda italiana.

Si è chiusa la camera ardente di Valentino, allestita alla Maison a Roma. Tantissimi i suoi amici accorsi per l'ultimo saluto, tra questi Valeria Marini, Eleonora Abbagnato e Alessandro Michele. Domani, alle 11, si aprirà nuovamente. La bara è arrivata alle ore 10.30, con una rosa rossa al di sopra. Prima del feretro è arrivato Giancarlo Giammetti che ha aspettato l’arrivo del feretro dentro la maison. Per l’occasione sono stati apposti dei tendaggi neri lungo le finestre, in segno di lutto per la morte del padre fondatore. Inoltre è stata tolta l’installazione della mostra Venus che, proprio in questi giorni si stava tenendo negli stessi locali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Valentino, camera ardente: “Eterno come Roma”, il saluto dei suoi amici vip L'ultimo saluto a Valentino: a Roma la camera ardente per rendere omaggio al genio della modaA Roma, si apre la camera ardente dedicata a Valentino Garavani, presso piazza Mignanelli, per permettere al pubblico di rendere omaggio al noto stilista. L'ultimo saluto a Valentino: i funerali e la camera ardenteIl 19 gennaio a Roma si sono svolti i funerali di Valentino Garavani, figura iconica della moda italiana. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Valentino e Roma, storia di un amore eterno; Il mondo della moda e l'addio a Valentino: i funerali a Roma nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Mattarella: Oltre le convenzioni. Meloni: Un simbolo eterno; Valentino Garavani: dove e quando l’ultimo saluto; Muore Valentino, addio all’imperatore che ha trasformato la moda in un racconto eterno. La camera ardente di Valentino, tra fiori bianchi e musica classica. Era il desiderio dello stilistaIl feretro del celebre stilista si trova a Roma, nella storica sede della Fondazione, in piazza Mignanelli. Rimarrà qui fino a giovedì, poi venerdì i funerali. Dentro la camera ardente suona la musica ... romatoday.it Valentino, aperta a Roma la camera ardente: rose bianche e commozioneSi è aperta questa mattina intorno alle 11 la camera ardente dello stilista Valentino Garavani, morto lunedì 19 gennaio. In coda centinaia di persone, tra italiani e stranieri. Allestita presso PM23 ... adnkronos.com Il Messaggero. Penguin Piano · Beanie - Piano Version. Primo giorno di camera ardente per Valentino. Tanti gli amici, gli estimatori e i collaboratori del grande stilista arrivati in Piazza Mignanelli. I funerali si terranno venerdì alle 11 nella Basilica di Santa Mari - facebook.com facebook La camera ardente di #Valentino: "Total white" e gli amati carlini x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.