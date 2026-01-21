Valentino aperta la camera ardente | turisti da tutto il mondo

Alle 11 è stata aperta la camera ardente di Valentino presso la sua maison a Roma, dopo che già dalle 9 si formavano le prime code di visitatori. Turisti e appassionati da tutto il mondo si sono radunati per rendere omaggio al noto stilista, che ha lasciato un’impronta significativa nel mondo della moda. La camera ardente rimarrà aperta nei prossimi giorni per permettere a tutti di partecipare al commiato.

Alle 11 è stata aperta la camera ardente di Valentino, nella sua maison a Roma, dalle 9 la gente era già in coda. Ad accogliere la bara Giancarlo Giammetti La bara è arrivata alle ore 10.30, con una rosa rossa al di sopra. Prima del feretro è arrivato Giancarlo Giammetti che ha aspettato l’arrivo della bara da dentro la maison. Per l’occasione sono stati apposti dei tendaggi neri lungo le finestre, in segno di lutto per la morte del padre fondatore. Inoltre è stata tolta l’installazione della mostra Venus che, proprio in questi giorni si stava tenendo negli stessi locali. Dalle 9 è stata transennata tutta l’area di piazza Mignanelli a Roma e le persone hanno iniziato a mettersi in coda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

