Valentino a Voghera sarà lutto cittadino I ricordi dell’amico d’infanzia e del cugino

Voghera si prepara a vivere un momento di raccoglimento per ricordare Valentino, nato e cresciuto nella città. Venerdì, in concomitanza con i funerali a Roma, il paese entrerà in lutto cittadino tra le 11 e le 13, per rendere omaggio all’amico d’infanzia e cugino che ha lasciato un segno importante nel mondo della moda e nella comunità locale. Un momento di rispetto e memoria condivisa.

Voghera (Pavia), 21 gennaio 2026 – Sarà lutto cittadino nella città natale di Valentino. Venerdì, in concomitanza con i funerali dello stilista a Roma, Voghera resterà in silenzio tra le 11 e le 13. Lutto cittadino. Lo ha deciso il sindaco Paola Garlaschelli, con un’ordinanza in cui si invitano “i pubblici esercizi, gli esercizi commerciali e artigianali, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali e produttive, i titolari di ogni genere di attività, nonché l’intera cittadinanza, a manifestare il proprio cordoglio rispettando il silenzio, evitando comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Addio a Valentino, i ricordi di Voghera: “Cuciva le pezze da quando aveva 5 anni”Valentino Garavani, noto stilista e cittadino di Voghera, è scomparso.

A Voghera lutto cittadino per Valentino il 23 gennaioVenerdì 23 gennaio, in occasione dei funerali di Valentino Garavani che saranno celebrati a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, Voghera (Pavia), città natale dello stilista, ... ansa.it

Le preghiere per Valentino si faranno in teatro: così Voghera omaggia il maestroMercoledì 21 e giovedì 22 la sala dedicata allo stilista sarà aperta per ricordarne la figura. Venerdì proclamato il lutto nella sua città natale. laprovinciapavese.gelocal.it

