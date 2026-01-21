Recenti indiscrezioni suggeriscono un possibile coinvolgimento di Massimo Calvelli nei futuri vertici dell’AC Milan, con possibili collegamenti anche al Valdarno e a Montevarchi. La notizia, emersa ad Arezzo, apre uno scenario che potrebbe influenzare le dinamiche della società rossonera, mantenendo alta l’attenzione tra gli addetti ai lavori e gli appassionati di calcio.

Arezzo, 26 gennaio 2026 – Potrebbe esserci anche un legame con Montevarchi e il Valdarno nelle indiscrezioni che, in questi giorni, circolano con sempre maggiore insistenza attorno ai vertici dell’AC Milan. Al centro delle voci di mercato dirigenziale ci sarebbe un possibile cambio nell’organigramma rossonero, con l’ipotesi dell’addio di Giorgio Furlani dal ruolo di amministratore delegato e il nome di Massimo Calvelli indicato come possibile successore. Classe 1974, nato a Montevarchi, Calvelli è un manager di profilo internazionale che da novembre siede già nel Consiglio di Amministrazione del Milan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Valdarno e Milan, un filo inatteso: Massimo Calvelli tra i possibili nuovi vertici rossoneri

Leggi anche: Massimo Calvelli entra nel cda del Milan

Leggi anche: Calciomercato Inter, per quel giocatore è derby con il Milan. Le possibili mosse di Marotta per anticipare i rossoneri già a gennaio

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Un montevarchino per il Milan. Massimo Calvelli possibile sostituto di Giorgio Furlani come amministratore delegato; Allegri Vittoria di Como snodo importante, il Milan merita rispetto; Cose che non trovate da altre parti: aziende senza Borsa e maxi multe; Como-Milan 1-3, Rabiot trascina i rossoneri al Sinigaglia.

Valdarno e Milan, un filo inatteso: Massimo Calvelli tra i possibili nuovi vertici rossoneriPossibile cambio nell’organigramma rossonero. Se dovesse lasciare Giorgio Furlani, il nuovo amministratore delegato potrebbe essere Massimo Calvelli, classe 1974, nato a Montevarchi. msn.com

Adottato il Piano strutturale intercomunale di San Giovanni Valdarno e CavrigliaArezzo, 17 dicembre 2025 – Adottato il Piano strutturale intercomunale di San Giovanni Valdarno e Cavriglia. Durante la seduta del Consiglio comunale di ieri è stato adottato, con voto favorevole ... lanazione.it

Piazzamento importante per Claudio Zamponi del Tennistavolo Valdarno facebook