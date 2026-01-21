Vagnoli | il 2026 sarà un anno fondamentale per Bibbiena

Il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, ha annunciato che il 2026 rappresenterà un anno di importanti sviluppi per la comunità locale. Sono previsti interventi e progetti che mirano a rafforzare il tessuto sociale e a valorizzare il territorio, contribuendo a un percorso di crescita e miglioramento. Questi interventi segneranno un momento di cambiamento e di investimento nel futuro di Bibbiena, con effetti significativi sulla vita delle persone e delle comunità.

Arezzo, 21 gennaio 2026 – . "Il 2026 sarà un anno fondamentale per Bibbiena, dove partiranno interventi e progetti che avranno un peso enorme a livello sociale e di comunità", con queste parole il Sindaco di Bibbiena Filippo Vagnoli, parla di una serie di progetti che partiranno quest'anno e che avranno un peso nella vita delle piccole e grandi comunità del territorio di Bibbiena. Grazie a un finanziamento regionale verrà riqualificato il parcheggio ex Tacconi, cuore pulsante della comunità di Soci, l'investimento sarà di circa 200 mila euro.

