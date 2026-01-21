US troops could disobey questionable orders Catholic archbishop says

Un arcivescovo cattolico ha affermato che i soldati statunitensi potrebbero avere il diritto di disobbedire a ordini considerati discutibili. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle responsabilità morali e etiche delle forze armate, sollevando riflessioni sulla necessità di rispettare princìpi etici anche in situazioni di comando. La questione rimane aperta, evidenziando il ruolo della coscienza e dei valori religiosi nelle decisioni militari.

WASHINGTON, Jan 20 (Reuters) - The Catholic archbishop overseeing the church's work with members of the U.S. military said it would be "morally acceptable" for troops to disobey orders that went against their consciences. Archbishop Timothy Broglio said he was worried some members of the military could be put into situations where they are ordered to do something considered "morally questionable." Broglio, who also heads the U.S. Conference of Catholic Bishops, told BBC News on Sunday that "it would be morally acceptable to disobey that order but that's perhaps putting that individual in an untenable situation and that's my concern.

