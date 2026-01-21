Migliaia di agricoltori hanno manifestato di fronte all'Europarlamento contro il trattato con il Mercosur, che si appresta a essere votato. La mobilitazione evidenzia le preoccupazioni del settore agricolo europeo e la possibilità che il risultato del voto possa cambiare. La questione rappresenta un momento importante per l'agricoltura e le politiche commerciali dell'Unione Europea.

Migliaia di trattori hanno assediato l’Europarlamento. Che si appresta a votare il trattato. E il «sì» non è scontato. Lontano da Bruxelles, il presidente della Commissione europea le spara grosse: c’è l’ha con Donald Trump e dice che risponderà all’errore dei dazi americani con un’azione inflessibile. Nel bunker di Davos si sente protetta, non sa, anzi, fa finta di non sapere che per le strade di Strasburgo ci sono 10.000 agricoltori che, con almeno 4.000 trattori, stringono d’assedio l’Eurocamera, paralizzano per ore la città inalberando cartelli inequivoci: « Von der Leyen go home», Ursula vattene. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Ursula vattene» da 10.000 agricoltori contro il Mercosur. E oggi può succedere

