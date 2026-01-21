Urlano cantano e vengono ‘ammoniti’ dall’arbitro | tifosi molesti e ubriachi agli Australian Open

Durante gli Australian Open 2026, alcuni tifosi presenti sulla John Cain Arena hanno manifestato comportamenti molesti e rumorosi, in parte influenzati dall’assunzione di alcol. Nel corso del match tra Jasmine Paolini e Magdalena Frech, l’arbitro è stato chiamato più volte a intervenire per riportare la calma, evidenziando un episodio che ha coinvolto un gruppo di sostenitori poco disciplinati.

(Adnkronos) – Tifosi molesti e ubriachi agli Australian Open 2026. Oggi, mercoledì 21 gennaio, sulla John Cain Arena, palcoscenico del match tra l'azzurra Jasmine Paolini e la polacca Magdalena Frech, un gruppo di appassionati sta creando un caos generale, con il giudice di sedia che è dovuto intervenire più volte per sedare gli animi. Arrivati quasi al termine della quarta giornata dello Slam di Melbourne, quando in Australia sono passate ormai le 22, qualcuno ha deciso, evidentemente, di eccedere con le birre, rovesciando anche sugli spalti la propria euforia. Quando la partita, durante il primo set, è stata fermata a causa dell'improvvisa pioggia che si è abbattuta su Melbourne, dagli spalti si sono alzati cori e canzoni, che però non essendo in campo le giocatrici, non hanno influenzato la gara ma anzi, hanno contribuito a mantenere alto l'umore.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

