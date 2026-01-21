Venerdì mattina a Urbania si terrà l'inaugurazione della nuova scuola elementare, recentemente riqualificata. L'evento segna il completamento dei lavori di ristrutturazione e rappresenta un importante investimento per il territorio, offrendo un ambiente più confortevole e funzionale per gli studenti. La cerimonia è prevista in mattinata e vedrà la partecipazione delle autorità locali e della comunità.

Taglio del nastro venerdì mattina per la nuova scuola elementare di Urbania dopo i lavori di riqualificazione. Alla presenza della dirigente scolastica Antonella Accili e degli studenti delle classi primarie del Della Rovere, il sindaco Marco Ciccolini e la sua giunta hanno inaugurato la nuova veste dell’edificio scolastico. Gli alunni delle scuole elementari sono rientrati nello storico edificio di via Nardi dopo un lungo periodo poiché è stato necessario abbandonare l’edificio in quanto i lavori sono stati complessi ed invasivi e non era possibile restare dentro la struttura. "Per Urbania oggi è una bella giornata - ha spiegato il sindaco -, ci riappropriamo di un edificio simbolo per la comunità dove tante persona hanno studiato e che è nel cuore dei durantini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Urbania ’battezza’ la sua scuola elementare

Leggi anche: Bisseck ed il gesto esemplare: ricca donazione alla sua vecchia scuola elementare. I dettagli

Leggi anche: Scuola elementare ’Pazzi’. La giunta: "Struttura agibile"

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Urbania ’battezza’ la sua scuola elementare.

Urbania ’battezza’ la sua scuola elementareTaglio del nastro dopo i lavori di riqualificazione. Il sindaco: Ci riappropriamo di un edificio simbolo per la comunità. E’ nel cuore di tutti ... ilrestodelcarlino.it

Nella Cappella Sistina, in Vaticano, Papa #LeoneXIV battezza 20 bambini. Il monito a genitori: “I figli, che ora tenete in braccio, sono trasformati in creature nuove. Come da voi genitori hanno ricevuto la vita, così ora ricevono il senso per viverla: la fede” - facebook.com facebook