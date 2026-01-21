Uomo sommerso da una montagna di granaglia di mais | il grave incidente sul lavoro

Un incidente sul lavoro si è verificato mercoledì pomeriggio a Dovera, in provincia di Cremona, coinvolgendo un operaio di 30 anni. L’uomo è rimasto gravemente ferito dopo essere stato sommerso da una grande quantità di granella di mais. Le autorità sono intervenute prontamente per soccorrerlo e avviare le indagini sulla dinamica dell’accaduto.

Un operaio di 30 anni è rimasto gravemente ferito nel primo pomeriggio di mercoledì, dopo un incidente sul lavoro a Dovera (Cremona). L'uomo, secondo la prima ricostruzione, è stato sommerso da una montagna di granaglia di mais, contenuta all'interno di un silos. Prima era stato colpito dalla.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

Dovera, operaio travolto da un camion e sommerso dal mais di un silos: gravissimoUn incidente sul lavoro si è verificato oggi nel primo pomeriggio a Dovera, in via Antonio Barni.

