Uomini e Donne Nicole Belloni dopo la scelta | Mix di emozioni fortissime faccio fatica a realizzare

Nicole Belloni, recentemente scelta da Flavio Ubirti a Uomini e Donne, condivide le sue emozioni sui social. Dopo il momento della decisione, l’ex corteggiatrice descrive un’esperienza intensa e difficile da assimilare, caratterizzata da sentimenti contrastanti. La sua testimonianza offre uno sguardo autentico sulle emozioni vissute durante questo importante passaggio, evidenziando la complessità di un momento così significativo.

Nicole Belloni si mostra con Flavio Ubirti sui social dopo la scelta, le rivelazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Nicole Belloni è la scelta di Flavio Ubirti, dopo essersi conosciuti per mesi a Uomini e Donne stanno vivendo la loro storia d’amore fuori dal programma e sembrano più innamorati che mai. Selfie di Nicole Belloni e Flavio Ubirti (Foto Ig @nicolebelloni) Nelle scorse ore l’ex corteggiatrice ha postato alcune foto insieme al fidanzato, nella didascalia ha scritto: “ Faccio fatica a realizzare tutto quello che ho vissuto. Un viaggio intenso, un mix di emozioni fortissime: felicita?, paura, fragilita?, ma soprattutto una voglia immensa di dare amore. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Uomini e Donne, Nicole Belloni e Flavio Ubirti: gesto social di lei dopo la sceltaNicole Belloni e Flavio Ubirti, protagonisti di Uomini e Donne, sono al centro dell’attenzione anche prima della messa in onda della loro scelta.

Flavio Ubirti e Nicole Belloni dopo la scelta a Uomini e Donne: come vanno le coseDopo la registrazione del 15 dicembre di Uomini e Donne, Flavio Ubirti ha annunciato la sua scelta, optando per Nicole Belloni.

