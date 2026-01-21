Sara Gaudenzi si trova in una fase cruciale del suo percorso a Uomini e Donne, con la scelta che appare sempre più distante. La situazione si fa complessa, e si ipotizza anche la possibilità di un abbandono del programma. La decisione finale di Sara potrebbe influenzare il suo percorso e il rapporto con la redazione, lasciando in sospeso molti spettatori e partecipanti.

Il trono di Sara Gaudenzi a Uomini e Donne si trova in una fase delicatissima. La scelta sembra allontanarsi mentre prende forza un’altra ipotesi, quella dell’ abbandono. Dopo una partenza veloce e promettente, le continue discussioni con Marco Veneselli e Jakub Bakkour hanno cambiato l’aria, fino a portarli entrambi fuori dal programma. Sara ha provato a rimettere insieme i pezzi, ma nella registrazione del 20 gennaio 2026 è successo qualcosa di clamoroso! Scandalo Ciro-Martina: confessa quello che sa un ex cavaliere Da trono “sprint” a clima pesante: cosa è cambiato. All’inizio il trono di Sara Gaudenzi sembrava destinato a intrattenere il pubblico: ritmo alto, esterne seguite e dinamiche accese. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, la scelta di Sara: ultimatum alla redazione

UOMINI E DONNE - SCELTA A SORPRESA DI SARA GAUDENZI, LA NOTIZIA CHOC POCO FA!

