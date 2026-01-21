Università di Bari-In Progress convenzione In vista della manifestazione Donne a sostegno del mondo in programma a Leuca

L’Università di Bari ha stipulato una convenzione con l’associazione In Progress di Taranto, in vista dell’XI edizione di “Women for Progress – Donne a sostegno del mondo”, che si terrà a Santa Maria di Leuca dal 29 maggio all’7 giugno. Questa collaborazione mira a promuovere iniziative di valore culturale e sociale, rafforzando il ruolo delle donne nel contesto globale attraverso un evento dedicato alla solidarietà e alla crescita condivisa.

Di seguito il comunicato: Prende ufficialmente avvio la convenzione tra l’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e l’ associazione culturale In Progress di Taranto, siglata in vista dell’XI edizione di “Women for Progress – Donne a sostegno del mondo”, in programma a Santa Maria di Leuca dal 29 maggio al 7 giugno. L’evento internazionale è dedicato alla promozione dell’uguaglianza di genere, dell’inclusione sociale, della sostenibilità e dell’impegno civico. La convenzione prevede l’attivazione di un tirocinio formativo rivolto alle studentesse e agli studenti dell’Ateneo barese, strutturato attraverso un percorso integrato di formazione a distanza e in presenza. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Università di Bari-In Progress, convenzione In vista della manifestazione "Donne a sostegno del mondo" in programma a Leuca Leggi anche: Terni, manifestazione regionale per la ‘Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne’ IL PROGRAMMA Leggi anche: I convocati dell’Uzbekistan per la Coppa del Mondo 2026: l’ultima selezione di Fabio Cannavaro in vista del sorteggio della Coppa del Mondo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Semestre filtro, a Bari in 157 tornano sui banchi per immatricolarsi a Medicina: via ai corsi di recupero crediti; Uniba prepara il suo ingresso sul waterfront di San Girolamo: gestirà uno dei locali della piastra; Università di Bari-In Progress, convenzione; Comune e Università di Bari, avviato il dialogo per un nuovo progetto culturale per Taranto. Università di Bari-In Progress, convenzione In vista della manifestazione Donne a sostegno del mondo in programma a LeucaPrende ufficialmente avvio la convenzione tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’associazione culturale In Progress di Taranto, siglata in vista dell’XI edizione di Women for Progress – ... noinotizie.it Università di Bari e In Progress insieme per l’XI edizione di Women for Progress«Siamo orgogliosi di questa prestigiosa collaborazione con l’Università di Bari», afferma Giuseppina Nobile, presidente di In Progress. «La convenzione rappresenta un riconoscimento concreto della ... giornaledipuglia.com Bari, sopralluogo sul waterfront di San Girolamo: l’Università valuta l’uso di un locale per attività sportive e ambientali Questa mattina l’assessore allo Sviluppo economico e alla Blue economy del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, insieme al rettore dell’Uni - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.