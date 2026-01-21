Unione Valnure-Valchero 109 incidenti con 49 feriti Il bilancio di un anno di controlli

Nel corso dell’ultimo anno, l’Unione Valnure-Valchero ha registrato 109 incidenti, con 49 persone ferite. Per monitorare e migliorare la sicurezza stradale, sono stati effettuati numerosi controlli sul territorio. Martedì 20 gennaio, presso il Castello di San Giorgio, si è svolta la cerimonia di San Sebastiano, patrono della polizia locale, un momento di riflessione sulla tutela e l’impegno delle forze dell’ordine.

Al castello di San Giorgio la cerimonia di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Il comandante Paolo Giovannini: «Necessario impegnarsi ancora di più per ridurre questi numeri» Martedì 20 gennaio, al Castello di San Giorgio, sede del municipio, si è tenuta la consueta cerimonia di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Donatella Alberoni, sindaco del paese e attuale presidente dell’Unione Valnure-Valchero, ha aperto l’incontro con i saluti istituzionali rivolti alle autorità, ai membri dell’Unione e a tutti i presenti. «San Sebastiano è un simbolo di coraggio e resistenza – ha esordito–.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Unione Alta Valnure, «Da rivedere il sistema di elezione del presidente» Unione Alta Valnure, Alessandro Chiesa è il nuovo presidenteL’Unione Alta Valnure ha nominato Alessandro Chiesa, sindaco di Pontedellolio, come nuovo presidente. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Unione Valnure-Valchero, 109 incidenti con 49 feriti. Il bilancio di un anno di controlliAl castello di San Giorgio la cerimonia di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Il comandante Paolo Giovannini: «Necessario impegnarsi ancora di più per ridurre questi numeri» ... ilpiacenza.it Incidenti per colpa dell'alcol alla guida, due patenti ritirateNegli ultimi due giorni, la Polizia Locale dell'Unione Valnure Valchero e Pontenure, ha rilevato due sinistri stradali a San Giorgio, a seguito dei quali due conducenti coinvolti sono risultati ... ilpiacenza.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.