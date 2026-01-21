Unieuro Torino va ko 74-69

Forlì torna alla vittoria davanti al proprio pubblico, superando Torino 74-69 nell’infrasettimanale. Dopo un primo tempo equilibrato, i padroni di casa hanno preso il comando nel secondo, mantenendo il vantaggio fino alla fine, nonostante un finale incertezza. La partita ha visto protagonisti Tavernelli e i suoi compagni, che hanno saputo gestire la sfida con determinazione e carattere.

Forlì ritrova la vittoria casalinga superando Torino nell'infrasettiranale. Tavernelli e compagni mettono la freccia dopo l'intervallo e, con un brivido nel finale, si impongono per 74-69. Quattro uomini in doppia cifra, Harper e Masciadri i top scorer con 12 punti. Torino parte a mille (0-10) e tiene in pugno il match, respingendo puntualmente l'Unieuro sul -9. Le seconde linee ravvivano i biancorossi, che si avvicinano fino al -1 (22-23) prima di bloccarsi offensivamente (un solo canestro in più di 6') e vedere gli avversari allontanarsi di nuovo (22-31). Masciadri è però precisissimo dall'arco e ristabilisce l'equilibrio (35-36).

