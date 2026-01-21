Under 19 che rimonta

L'Under 19 ha conquistato una vittoria importante sul campo di Fidenza, chiudendo la partita con il risultato di 83-79. La sfida si è sviluppata su due volti, ma alla fine la squadra è riuscita a rimontare e ottenere un risultato positivo. Questo successo rappresenta un passo avanti nel percorso di crescita e sviluppo dei giovani atleti.

Vittoria di prestigio per l' Under 19 sul parquet di Fidenza per 83-79, al termine di una gara dai due volti. Dopo un avvio complicato ed un terzo quarto in cui la Una Hotels è arrivata a toccare anche il -17, i ragazzi di coach Rossetti hanno cambiato passo con una rimonta costruita su intensità, energia e presenza sotto canestro. Protagonista assoluto Deme, dominante con 21 punti e 14 rimbalzi, ben supportato da Abreu, autore di 16 punti e 11 rimbalzi. Passando all' Under 17, la Vis Ferrara impone il primo ko nella seconda fase alla Una Hotels, vincendo per 96-72, nonostante le buone le prove di Baldasseroni (14 punti) e Rinaldini (13).

