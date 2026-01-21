Una notte alla Fenice con l’orchestra Multietnica per la Memoria

Il Teatro La Fenice di Venezia ospita il 25 gennaio un evento dedicato al Giorno della Memoria 2026, in ricordo delle vittime delle persecuzioni naziste. L’appuntamento, nella sala grande di Campo San Fantin, prevede una riflessione accompagnata da musica con l’Orchestra Multietnica. L’iniziativa intende onorare la memoria e promuovere un momento di consapevolezza e rispetto, attraverso un incontro sobrio e coinvolgente per tutta la comunità.

Il Teatro La Fenice di Venezia celebra il Giorno della Memoria 2026, in ricordo delle vittime delle persecuzioni e dello sterminio nazista, con un pezzo di Arezzo e un evento di riflessione e musica che si svolgerà il 25 gennaio dalle 10 nella sala grande del Teatro di Campo San Fantin. Nella prima parte dell'evento si svolgerà una cerimonia cittadina nella quale si succederanno gli interventi istituzionali del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro; di Dario Calimani, presidente della Comunità Ebraica di Venezia; e di Nicola Colabianchi, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Teatro La Fenice.

