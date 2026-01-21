Una Fondazione targata Vecchioni | È nel nome del nostro Arrigo Tutti insieme per la salute mentale

La Fondazione Vecchioni, dedicata al figlio Arrigo, nasce con l’obiettivo di promuovere la tutela e il benessere della salute mentale. Presentata a Palazzo Marino da Roberto Vecchioni e Daria Colombo, rappresenta un impegno concreto per sensibilizzare e sostenere iniziative nel campo della salute mentale, coinvolgendo la comunità e rafforzando il valore della solidarietà. Un progetto nato dal cuore, per fare la differenza nel territorio e oltre.

Una fondazione nel nome del figlio. Il padre, Roberto Vecchioni, e la madre, Daria Colombo, la presentano a Palazzo Marino. Il figlio di cui parliamo è Arrigo, morto suicida nel 2023. Il cantautore e la sua famiglia spiegano che la nuova Fondazione, presentata ieri mattina a Palazzo Marino alla presenza del sindaco Giuseppe Sala, ha un doppio scopo: da un lato combattere lo stigma delle malattie mentali, dall’altro sostenere tessendo rapporti fra le realtà che di questi temi si occupano, le famiglie di chi ne soffre perché non si sentano sole. Il nome della Fondazione, Vecchioni, Insieme per la salute mentale, è stato scelto "volutamente perché può essere un richiamo" ha spiegato l’autore di decine di successi come “Luci a San Siro“, “Samarcanda“, “Sogna, ragazzo, sogna“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Milano, presentata la fondazione Vecchioni “insieme per la salute mentale”A Milano è stata presentata la fondazione Vecchioni “Insieme per la salute mentale”, dedicata al sostegno e alla sensibilizzazione sui temi della salute mentale.

Nasce Fondazione Vecchioni, contro lo stigma della malattia mentale. Il cantautore: “Dedicata a nostro figlio”La Fondazione Vecchioni nasce con l’obiettivo di contrastare lo stigma legato alla malattia mentale e offrire sostegno alle famiglie coinvolte.

