Domenica 4 gennaio 2026, il piccolo Tommaso Mascheroni, tifoso della Fiorentina, ha vissuto un momento speciale. A soli sette anni, è stato invitato allo stadio dalla sua squadra del cuore, partecipando alla vittoria contro la Cremonese e entrando nello spogliatoio con i giocatori. Un’esperienza indimenticabile che rimarrà nel suo cuore, simbolo di una giornata da favola per un giovane tifoso viola.

Domenica 4 gennaio 2026 sarà un giorno che il piccolo Tommaso Mascheroni non potrà mai dimenticare. A sette anni è stato invitato allo stadio dalla sua squadra del cuore, la Fiorentina, e dopo aver assistito alla sfida vinta per 1-0 sulla Cremonese con gol al 94’ di Moise Kean, ha potuto persino entrare nello spogliatoio a fine partita insieme a tutti i giocatori. Tommaso è un tifosissimo della “Viola”. Frequenta la seconda elementare a Somaglia, paese in cui vive con papà Matteo, mamma Vania, e la sorella Viola di 12 anni che però tifa Milan, e ogni giorno si presenta in classe con lo zaino del club e vestito coi colori della formazione di Firenze che sia un giubbino, una maglia o il cappellino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una domenica da favola. Tommy, supertifoso Viola. Invitato allo stadio abbraccia i suoi idoli

