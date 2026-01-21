Una Dakar da ricordare Movisport al 14° posto

La scuderia reggiana Movisport chiude la Dakar 2024 al 14° posto nella categoria 'Original by Motul'. Cesare Zacchetti, a bordo della Honda 450 CRF RallyRed Moto, ha concluso la gara con un risultato che testimonia impegno e professionalità. Un risultato importante che conferma la crescita e la costanza della squadra in una delle competizioni più impegnative del motorsport.

Il nuovo anno per la scuderia reggiana Movisport è iniziato con il piede giusto: Cesare Zacchetti ha concluso la Dakar con un prestigioso quattordicesimo posto finale nella categoria ' Original by Motul ', alla guida della Honda 450 CRF RallyRed Moto. Si tratta di un'impresa di grande valore sportivo per il 56enne pilota piemontese che ha portato a termine la sua ottava Dakar, di nuovo corsa in Arabia Saudita, nella categoria più estrema e impegnativa del raid più duro al mondo, fatto di tredici tappe in due settimane per ottomila chilometri complessivi; con questo, sono ben sei gli arrivi segnati nel suo palmares.

