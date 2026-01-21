Un sabato di iniziative in risposta al corteo Remigrazione

Un sabato dedicato a iniziative in risposta al corteo “Remigrazione”, per promuovere dialogo e collaborazione. La città si rafforza quando i suoi abitanti si incontrano, ascoltano e condividono esperienze autentiche. Questo evento mira a favorire un confronto aperto e costruttivo, rafforzando il senso di comunità e di rispetto reciproco tra tutti i cittadini.

Sabato 24 gennaio, dalle 9.30 alle 12, in piazza Sant’Antonino: attività e giochi per i più piccoli, spazi di confronto e ascolto e momenti di conoscenza reciproca «Una città cresce quando le persone che la abitano hanno l’occasione di conoscersi, ascoltarsi e condividere momenti autentici». Con questo spirito nasce l’iniziativa aperta a tutta la cittadinanza che si terrà sabato 24 gennaio, dalle 9.30 alle 12.00, in Piazza Sant’Antonino, uno degli spazi più rappresentativi e accoglienti della città. La mattinata prevede: Attività e giochi per i più piccoli, pensati per favorire la creatività e la socializzazione; Spazi di confronto e ascolto, dove condividere esperienze e storie di vita quotidiana dei migranti; Momenti di conoscenza reciproca, per valorizzare ciò che unisce le persone che abitano il nostro territorio.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

