Un Posto al Sole anticipazioni 22 gennaio | Clara cerca casa Rosa ha dubbi su Damiano

Ecco le anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 22 gennaio. Clara si dedica alla ricerca di una nuova abitazione, mentre Rosa si confronta con alcuni dubbi riguardo a Damiano. Scopriamo insieme gli sviluppi delle vicende dei personaggi principali della soap partenopea, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.

Tutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Torna domani su Rai Tre la soap all'ombra del Vesuvio: Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 dal lunedì al venerdì. Per la serie si tratta di una settimana molto importante: nel cast infatti, come già noto sin dalla presentazione dei palinsesti Rai, sta per arrivare Whoopi Goldberg. La star hollywoodiana farà il suo ingresso nel ruolo di un'acquirente americana dei Cantieri. In attesa di vederla insieme agli inquilini di Palazzo Palladini, nell' episodio di giovedì 22 gennaio Rosa aiuterà Clara a trovare una nuova casa, mentre Eduardo continua a mettersi nei guai. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Dal 23 gennaio, il premio Oscar, Whoopi Goldberg debutta nel daily drama con una storyline speciale che la vedrà protagonista accanto ai personaggi più amati.

