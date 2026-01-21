Un McDonald’s a Russi Via libera della Giunta

La Giunta del Comune di Russi ha ufficialmente approvato il permesso di costruire per l’apertura di un punto McDonald’s nel comparto ’Campodoro 1’, in via Gallignani. La decisione riguarda un’area situata all’angolo tra via Gallignani e via Faentina Nord, segnando un passo importante per lo sviluppo commerciale della zona. Il progetto prevede la realizzazione di un’attività di ristorazione della catena internazionale, nel rispetto delle normative locali e di pianificazione urbanistica.

Se ne parlava da tanto, ma adesso è arrivata l’ufficialità. La Giunta del Comune di Russi ha approvato un permesso di costruire convenzionato, relativo ad un lotto all’interno del comparto ’Campodoro 1’, in via Gallignani angolo via Faentina Nord, per la realizzazione di un’attività di ristorazione della catena McDonald’s (nella foto il rendering del progetto). L’intervento si inserisce in un’area artigianale già completamente urbanizzata nella quale nel tempo sono sorte alcune attività commerciali compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti. Il nuovo progetto consente di valorizzare una porzione del comparto ad oggi non utilizzata, mantenendo inalterati i parametri insediativi complessivi fissati dal piano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un McDonald’s a Russi. Via libera della Giunta McDonald's sbarca a Russi: in arrivo nuove assunzioniA Russi, in provincia di Ravenna, è stato approvato un permesso per la costruzione di un nuovo punto vendita McDonald's. Leggi anche: Pontecagnano, nuovi edifici residenziali in via Pertini: via libera della giunta Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. HO APERTO IL MC DONALD’S KPOP DEMON HUNTERS NELLA VITA REALE PER 24 ORE! Argomenti discussi: McDonald’s, ampia adesione volontaria dei licenziatari al contratto integrativo; McDonald's celebra 40 anni in Italia con Ufo Robot e Occhi di Gatto. Un McDonald’s a Russi. Via libera della GiuntaNascerà in via Gallignani angolo via Faentina Nord,nel comparto ’Campodoro 1’. La proprietà allungherà a sue spese la pista ciclabile già esistente. ilrestodelcarlino.it Apre un McDonald’s a Belforte: al via selezione per 35 posti di lavoroBELFORTE MONFERRATO - La nuova apertura di un McDonald's a Belforte Monferrato apre le porte a 35 posti di lavoro. L'azienda ha aperto le selezioni online ... radiogold.it Entro febbraio al via i lavori esterni, compresa la pista ciclabile. Poi la struttura vera e propria del McDonald's. È questo il percorso che a settembre dovrebbe portare a Russi la catena americana di fast food McDonald's. La notizia ci arriva direttamente dalla so - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.