Un ecosistema racchiuso in sei centrimetri | la nuova frontiera spaziale della Sant' Anna

Un innovativo sistema biologico, racchiuso in sei centimetri, è stato sviluppato e integrato a bordo di un microsatellite. Questo progetto rappresenta uno dei più compatti e avanzati Bioregenerative Life Support Systems (BLSS) ideati per le applicazioni spaziali. La ricerca, pubblicata su Acta Astronautica, dimostra come piccole dimensioni e alta tecnologia possano contribuire a sostenere la vita nello spazio, aprendo nuove prospettive per l’esplorazione futura.

Pisa, 17 gennaio 2025 - Un intero ecosistema vivente racchiuso in appena sei centimetri per lato e perfettamente integrato a bordo di un microsatellite: è questo il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Acta Astronautica, rivista ufficiale della International Academy of Astronautics, che presenta uno dei più piccoli e avanzati Bioregenerative Life Support Systems (BLSS) mai concepiti per applicazioni spaziali. Il lavoro si inserisce nel progetto PRIN COSMIC – "COntrolled Space MIcroecological system supporting eCopoiesis", coordinato da Donato Romano, professore associato presso l'Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che è anche ultimo autore dell'articolo.

