Un nuovo documentario filorusso intitolato “Biolab, la guerra biologica” di Russia Today sarà proiettato anche a San Marino, dopo aver già avuto alcune tappe in Italia. Il film affronta tematiche legate alla presenza di laboratori biologici e alle implicazioni geopolitiche, suscitando attenzione sulla posizione del piccolo Stato in relazione all’Unione Europea. La proiezione si inserisce nel quadro delle dinamiche di dialogo e di tensione tra San Marino e le istituzioni europee.

Dopo alcune tappe in Italia, “Biolab, la guerra biologica”, documentario di Russia Today, sbarcherà anche a San Marino. L’enclave ha sempre goduto di ottimi rapporti con la Russia di Vladimir Putin, tanto da essere stata uno dei «laboratori» del vaccino russo Sputnik contro il Covid-19. Ma più recentemente, gli ultimi due governi sul Titano hanno intrapreso un percorso di associazione con l’Unione europea e allineamento alla politica estera europea, a tal punto da aver adottato sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Nei giorni scorsi la commissione per gli Affari esteri del Parlamento europeo ha approvato a larghissima maggioranza il rapporto sull’associazione con Andorra e San Marino: contrari due esponenti di Europa delle nazioni sovrane, il gruppo nato su iniziativa del partito tedesco di ultradestra Alternative für Deutschland, e l’indipendente Kostas Papadakis, membro del Partito comunista della Grecia; cinque gli astenuti, tra cui il generale Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Un documentario filorusso per sabotare l’avvicinamento di San Marino all’Ue

