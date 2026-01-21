Un coyote è arrivato a nuoto sull'isola di Alcatraz | il video dell'incredibile traversata

Un coyote è stato avvistato mentre attraversava il mare a nuoto, raggiungendo l’isola di Alcatraz dopo oltre due chilometri. Questo episodio insolito ha attirato l’attenzione, suscitando curiosità sulla presenza di questa specie in ambienti insoliti. Il video dell’animale che si immerge e nuota verso l’isola rappresenta un esempio di resilienza e adattamento, evidenziando comportamenti sorprendenti della fauna selvatica.

