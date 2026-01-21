Un cardinale e Cortellesi | la First lady della California a Roma

In un contesto ricco di incontri e discussioni, si sono affrontate tematiche che spaziano dalla comunità e la rivoluzione digitale alla politica e alle questioni di genere. Tra protagonisti di rilievo, il cardinale Turkson, Padre Benanti, senatore Sensi e deputata Madia, con la partecipazione di figure come l’attrice Cortellesi e Daria Perrotta, creando un quadro variegato di incontri e riflessioni a Roma.

Il Cardinale africano Peter Turkson per parlare del senso di comunità (e immaginare un meeting internazionale in Vaticano a giugno), Padre Paolo Benanti per capire come la Chiesa vuole affrontare la rivoluzione digitale, il senatore del Pd Filippo Sensi per un giro di orizzonte sulla politica italiana, la deputata Marianna Madia per una cena esclusivamente di donne in cui si è parlato delle questioni di genere ed erano presenti anche l’attrice Paola Cortellesi e il Ragioniere dello stato Daria Perrotta (che evidentemente se ne impipa delle accuse di intelligenza col nemico e vede anche gli avversari di Trump). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Un cardinale e Cortellesi: la First lady della California a Roma Leggi anche: La mostra "Cartier e il Mito ai Musei Capitolini" porta a Roma un dialogo fra creazioni provenienti dall’heritage della Cartier Collection e sculture in marmo della collezione del cardinale Alessandro Albani Leggi anche: Auguri a Paola Cortellesi, la Nostra Regina della Risata Compie 52 Anni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Un cardinale e Cortellesi: la First lady della California a RomaLa moglie del governatore californiano Gavin Newsom, governatore che da oggi è a Davos dove farà da controcanto alla narrazione America First di Donald Trump, ha fatto da apripista in Europa al marito ... ilfoglio.it Paola Cortellesi apre la Festa di Roma: Che stress la giuria, quasi come un traslocoSi è aperta nel nome di due donne, l’indimenticabile Claudia Cardinale e la presidente di giuria Paola Cortellesi, la XX edizione della Festa del cinema di Roma. Dopo un tappeto rosso affollatissimo ... repubblica.it Con immensa gioia annunciamo che nella mattinata di venerdì 13 febbraio 2026 visiterà il nostro Santuario il Patriarca di Gerusalemme, Sua Beatitudine il Cardinale Pierbattista Pizzaballa. Si tratta di un evento davvero straordinario che segna in maniera a - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.