L’Helicoide di Caracas, originariamente concepito come un centro commerciale futuristico, è oggi tristemente noto come simbolo di repressione. Nel corso degli anni, le vicissitudini politiche e le crisi hanno trasformato questa struttura in un carcere in cui si sono verificati episodi di tortura. Un luogo che, pur avendo avuto un’origine diversa, rappresenta oggi una delle pagine più oscure della storia carceraria venezuelana.

L'Helicoide di Caracas fu progettato come un centro commerciale avveniristico, ma tra crisi e dittature è diventato un luogo di tortura Alcuni dei prigionieri politici liberati in queste settimane in Venezuela erano detenuti all’Helicoide, il carcere di Caracas noto da anni come luogo di abusi e torture. Non è il carcere in cui è stato detenuto Alberto Trentini (che era al Rodeo 1, come Mario Burlò), ma è il più famigerato degli istituti di detenzione usati dal regime. È anche un edificio molto riconoscibile, costruito in stile brutalista come una grossa elica su una collina di Caracas. Non era stato pensato come un carcere, ma come un centro commerciale avveniristico, in cui i clienti avrebbero potuto guidare fino ai maggiori negozi: una sorta di drive-through che negli anni Cinquanta doveva rappresentare le ambizioni del Venezuela e al tempo stesso omaggiare la principale risorsa del paese, il petrolio. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un carcere che ha fatto la storia del Venezuela

Drammatico lutto, addio alla star del cinema che ha fatto la storiaNel 2025 il mondo del cinema ha perso alcune delle sue figure più significative, lasciando un vuoto nella memoria collettiva.

Leggi anche: Pininfarina, in Tv il racconto di un marchio che ha fatto la storia del design

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

CBS abruptly shelves controversial story on Venezuelan deportations

Argomenti discussi: Il killer di Michelle Causo ha tentato il suicidio in carcere a Torino, salvato da un agente; Dopo oltre un anno di detenzione, Alberto Trentini è libero; APAC: Qui entra la persona, il reato rimane fuori; Formazione e lavoro, un altro carcere è possibile.

Un carcere che ha fatto la storia del VenezuelaL'Helicoide di Caracas fu progettato come un centro commerciale avveniristico, ma tra crisi e dittature è diventato un luogo di tortura ... ilpost.it

I volti della povertà in carcere. Testimonianze di rinascitaOltre il carcere: Le farfalle della Giudecca è stato proiettato nel carcere di Venezia. Le detenute hanno assistito al documentario ... interris.it

Dal carcere al risarcimento, la storia di Diego Barba - facebook.com facebook