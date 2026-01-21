Un caffè per evitare i controlli | le indagini sui poliziotti a Foggia e l’agente finito nei guai

Le indagini a Foggia hanno portato all’ispezione di alcuni poliziotti, tra cui Davide Uzzi, condannato per induzione indebita dalla Corte d’Appello di Bari. Nonostante il ricorso per mancanza di prove, la condanna rimane confermata. Questa vicenda evidenzia le sfide e le complessità delle procedure interne e delle responsabilità all’interno delle forze di polizia locali.

Non è bastato un ricorso basato sulla mancanza di prove ad assolvere Davide Uzzi, il sovrintendente assistente capo della Polizia di Stato condannato dalla Corte d'Appello di Bari, a 3 anni e quattro mesi, con sentenza del 27 febbraio 2025, per induzione indebita.Difatti, la sesta sezione penale.

