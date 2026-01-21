A Pompei, un bacio inciso nel tufo racconta di un amore antico e duraturo, risalente a oltre duemila anni fa. Il messaggio,

L’amore non ha età, lo sappiamo bene e questo messaggio inciso duemila anni fa ne è l’ennesima riprova. Già, perché a Pompei non erano solo statue e templi a raccontare la città, ma con un gioco di parola potremmo dire che anche i muri parlavano. E ora, a distanza di duemila anni, tornano a farlo. Nel Parco archeologico sono riemersi un messaggio d’amore e una scena di combattimento tra gladiatori, incisi su una parete che collegava il quartiere dei teatri a una delle principali arterie urbane. Per gli archeologi si tratta del “graffitismo” dell’epoca: frasi frettolose, disegni, sfoghi, passioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Un bacio inciso nel tufo (duemila anni fa), così Pompei ci parla ancora: “Abbi cura di me, mio Sava”

