Umidità e pareti scrostate nella mensa della scuola d' infanzia di via Celso Ulpiani il consigliere Patruno | Chiesti chiarimenti

“Pareti con umidità”, “muri scrostati” e intonaco “rotto” negli spazi della mensa della Scuola per l'Infanzia del 14° Circolo, in via Celso Ulpiani, nel quartiere San Pasquale di Bari. La segnalazione arriva dal presidente della Commissione comunale Qualità dei Servizi, il consigliere Carlo Patruno (Romito Sindaco), che nei giorni scorsi ha effettuato un sopralluogo nel plesso scolastico. “Gli ambienti dove viene erogato il servizio - spiega a BariToday - e nei quali ogni giorno mangiano numerosi bambini, presentano diverse problematiche. Ho parlato anche con i genitori del Comitato d'Assaggio e mi hanno detto che la scuola avrebbe già segnalato più volte la situazione al Comune”.🔗 Leggi su Baritoday.it

