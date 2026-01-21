umbriacon un successo da 31mila presenze

UmbriaCon è il festival dedicato a fumetti, arte e giochi che, in tre giorni, ha attirato circa 31.000 visitatori all’Umbriafiere. L’evento ha offerto un’occasione per apprezzare la cultura pop, condividere passioni e vivere momenti di svago in un’atmosfera coinvolgente e accessibile. Un appuntamento che conferma l’interesse crescente per questo settore nell’area umbra.

Una carica allegra e colorata di quasi 31mila presenze ha invaso UmbriaCon, il Festival di fumetti, arte e giochi che per tre giorni, da venerdì a domenica, ha portato all’ Umbriafiere un’esplosione di energia, divertimento ed emozioni. Il pubblico è arrivato dall’Umbria e da tutta Italia, specialmente dal Lazio, oltre che da 20 paesi esteri tra cui Germania, Svizzera, Croazia, Austria, Malta, Regno Unito, Grecia, Brasile, Cina e Giappone. Un’edizione di successo e una crescita di presenze in tre giorni di Festival, con un incremento del +25% rispetto allo scorso anno se si considera che nel 2025 era compreso anche il concerto di Elio e le Storie Tese del giovedì sera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

