Ultimissime Juve LIVE | Mateta pista sempre più complicata Le probabili formazioni di Juve Benfica

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: Mateta si allontana come possibile acquisto, mentre le probabili formazioni contro Benfica sono al centro dell’attenzione. La nostra cronaca quotidiana offre notizie precise e verificabili sulle ultime novità della squadra, mantenendo uno sguardo obiettivo e informativo sulle vicende bianconere. Qui troverai tutte le informazioni essenziali per seguire gli sviluppi della Juventus senza enfasi o sensazionalismi.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 21 gennaio 2026. Mateta Juve, trattativa sempre più complicata: non c'è l'accordo tra club. Ottolini vira sul piano B. Le ultime. Ore 8.25 – Mateta Juve, trattativa sempre più complicata: non c'è l'accordo tra club. Ottolini vira sul piano B. Le ultime Probabili formazioni Juve Benfica, Spalletti ha scelto l'attaccante: le ultime sul confronto di stasera con Mourinho. Ultimissime Juve LIVE: si complica la pista Chiesa, cosa sta succedendo. Le probabili formazioni di Cagliari Juve. Spalletti dirama la lista dei convocati: tornano due bianconeri. Juve, nuovi contatti per Mateta: quanto chiede il Crystal Palace; Calciomercato, Mateta vuole subito la Juve. Napoli, Lang e Lucca vicini all'addio; Le notizie di calciomercato del 20 gennaio 2026: Juve spedita su En-Nesyri, l'Inter piomba su Dibu Martinez; Mateta contro il Napoli, la Juve cambia l'offerta! Il piano Comolli, perché il Crystal Palace ora... Diretta live calciomercato 20 gennaio 2026, Roma e rinnovo Dybala, la Juve vira su Giovane, Napoli insiste per En-Nesyri. Calciomercato live: Juve, Mateta o En-Nesyri. Ufficiale: Bove torna in campo, visite ok col Watford. Prosegue la trattativa per il bomber francese con il Crystal Palace dopo il rilancio di ieri, i bianconeri si fiondano già sull'alternativa del Fenerbahce.

