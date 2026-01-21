Ultimissime Inter LIVE | Novità sull’affare Perisic intanto gli agenti del Dibu Martinez arrivano a Milano

Segui le ultime notizie sull’Inter in tempo reale. Oggi aggiornamenti su Perisic e gli agenti di Dibu Martinez a Milano, con tutte le novità più recenti sulla squadra nerazzurra. Resta informato su eventi e sviluppi, in modo chiaro e diretto.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI' 21 GENNAIO. Mercato Inter, avanza l'idea Dibu Martinez per la porta: incontro con gli agenti. Ecco tutti i dettagli Mercato Inter, avanza l'idea che porta al Dibu Martinez per la porta: i dirigenti nerazzurri hanno incontrato gli agenti dell'argentino Mercato Inter, piccolo spiraglio per Perisic: dipenderà dalla Champions League. Calciomercato Inter, le news del 16 gennaio; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Da Lazio-Fiorentina a Inter-Napoli: gli episodi delle ultime due giornate Open VAR; L'Inter crolla a San Siro, Gabriel Jesus show e tris Arsenal: Arteta suona la 7ª sinfonia, Chivu ko. Inter-Arsenal, diretta Champions League: risultato in tempo reale, le ultime sulle formazioni I nerazzurri di Chivu ospitano a San Siro i Gunners di Arteta nel penultimo atto della League Phase: in palio tre punti decisivi per la corsa agli ottavi

