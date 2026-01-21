Uisp Wesport | Bergianti nuovo presidente

In Wesport Modena, società di gestione impianti affiliata a Uisp Modena, si è svolto un cambio di leadership. Roberto Bergianti, già segretario generale di Uisp, ha assunto il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione, succedendo a Riccardo Breveglieri. Questo passaggio rappresenta un momento importante per l’organizzazione, che continua a sviluppare le proprie attività sotto la nuova guida.

Un passaggio di consegne importante, quello che in Wesport Modena, la società di gestione impianti controllata da Uisp Modena, ha visto Roberto Bergianti, già segretario generale Uisp, succedere a Riccardo Breveglieri (i due in foto) come presidente del cda. Da gennaio 2015, data di creazione di Wesport che oggi gestisce oltre 30 impianti sportivi rispondenti a 12 convenzioni con altrettanti comuni, l’amministratore era sempre stato Breveglieri. Una società che "negli anni si è ampliata – secondo le sue parole – rivelandosi un perno strategico per il mondo delle piscine (San Felice, Bomporto, Finale Emilia, Corassori) e diventando in seguito, grazie alla fusione con Sportpertutti ssd srl, un vero e proprio colosso sulle palestre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

In Wesport, società di gestione impianti controllata da Uisp Modena, si è verificato un cambio di guida: Roberto Bergianti, già segretario generale Uisp, ha preso il posto di Riccardo Breveglieri come presidente del consiglio di amministrazione.

