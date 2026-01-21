Il Comune di Magnago annuncia le dimissioni ufficiali del sindaco Dario Candiani, avvenute ieri. Con questa decisione, si avvia la fase di commissariamento dell’amministrazione comunale. La città si prepara a un nuovo assetto amministrativo, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente. La situazione sarà monitorata nelle prossime settimane, in attesa di eventuali sviluppi e dell’insediamento di un commissario straordinario.

Magnago (Milano), 21 gennaio 2026 – Da ieri il sindaco Dario Candiani è ufficialmente decaduto dalla carica. Trascorsi i 20 giorni dal deposito della lettera di dimissioni senza che ci sia stato un ripensamento, al prefetto Claudio Sgaraglia non è rimasto altro che sospendere la validità del Consiglio comunale (in attesa del decreto di scioglimento, che dovrà essere firmato nei prossimi giorni dal presidente della Repubblica) e nominare il viceprefetto Angela Marta Nastasi quale commissario per la provvisoria amministrazione del Comune di Magnago. Candiani, medico in pensione, era stato eletto nel giugno del 2022 a capo di una coalizione sostenuta dai partiti del centrodestra e da una lista civica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ufficiali le dimissioni del sindaco Candiani: a Magnano arriva il commissariamento

Scossa a Magnago: il sindaco Dario Candiani sceglie le dimissioniIl sindaco di Magnago, Dario Candiani, ha annunciato le proprie dimissioni, interrompendo anticipatamente il mandato iniziato nel 2022.

Salerno verso il commissariamento: fissata la data delle dimissioni del sindacoIn Salerno, le dimissioni del sindaco sono previste nei prossimi giorni, segnando l'inizio del procedimento di commissariamento dell'ente.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: SALERNO. UFFICIALI LE DIMISSIONI DEL SINDACO NAPOLI: VOTO IN PRIMAVERA, ORA IL COMMISSARIO; Salerno, ufficiali le dimissioni del sindaco Napoli. Le prime reazioni, Santoro: 'La fine di un'amministrazione indecorosa'; Vincenzo Napoli rassegna ufficialmente le dimissioni da sindaco, la sua lettera e i commenti: De Luca? Non c'entra con la mia decisione; DIMISSIONI SINDACO NAPOLI, PRIMA L'ULTIMA SEDUTA DA PRESIDENTE PROVINCIA E LA LETTERA AI COLLEGHI.

Vincenzo Napoli rassegna ufficialmente le dimissioni da sindaco, la sua lettera e i commenti: De Luca? Non c'entra con la mia decisioneSono mutati gli scenari politici, ha detto Napoli ai cronisti, rispondendo in merito alle motivazioni del suo addio ... salernotoday.it

Salerno, esposto al Prefetto sulle dimissioni di Enzo NapoliSalerno – Non sono bastate le comunicazioni ufficiali a placare la tempesta politica che ha travolto il Comune di Salerno. Le dimissioni del sindaco Vincenzo ... cronachedellacampania.it

Oggi, in terza commissione, sono stati auditi tutti i sindacati di Amap, che versa in condizione economica finanziaria drammatica. Inevitabile la richiesta di dimissioni dell'Amministratore Unico dell'azienda, Giovanni Sciortino. Negli ultimi documenti ufficiali eme - facebook.com facebook

Ufficiali le dimissioni di Giampaolo Bevilacqua da consigliere comunale presentate il 23 dicembre x.com