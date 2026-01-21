Ue-Mercosur | Sensi ' vittoria sovranisti e sinistre miopi danno pesante per Europa'

L’accordo tra Ue e Mercosur rappresenta una questione complessa che coinvolge diversi attori politici. Secondo alcune opinioni, la decisione del Parlamento europeo favorisce approcci sovranisti e interessi nazionalisti, con possibili conseguenze negative per l’Europa. È importante analizzare le implicazioni di questa posizione e valutare gli effetti a lungo termine sulle relazioni internazionali e sull’economia continentale.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "La palla in tribuna del Parlamento europeo sul Mercosur è una vittoria di sovranisti, destre come Lega e Cinque Stelle e miopi interessi nazionalistici di sinistra e sedicenti liberali. Un danno pesante per l'Europa". Lo scrive Filippo Sensi del Pd sui social. 🔗 Leggi su Iltempo.it

