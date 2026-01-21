Ue-Mercosur | Gentiloni ' Parlamento rinvia accordo Europa contro Europa'

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare la ratifica dell’accordo commerciale con il Mercosur, rimandando la questione alla Corte di Giustizia. Questa scelta riflette le divisioni all’interno dell’Unione Europea e la complessità delle valutazioni legate agli impatti economici e ambientali dell’accordo. La decisione evidenzia le sfide di un processo decisionale condiviso in un contesto di interessi e priorità divergenti tra le istituzioni europee.

