Ue-Mercosur FdI | Accordo migliorato grazie a Italia ora lavorare su reciprocità

Fratelli d’Italia ha espresso il proprio sostegno all’accordo tra Ue e Mercosur, sottolineando come l’Italia abbia contribuito a migliorarlo. La delegazione del partito ha votato contro il rinvio dell’accordo alla Corte di Giustizia Europea, evidenziando l’importanza di lavorare ora sulla reciprocità e sull’attuazione efficace dell’intesa. Questa posizione riflette l’impegno di Fratelli d’Italia nel promuovere un rapporto equilibrato tra le parti coinvolte.

"La delegazione di Fratelli d'Italia ha votato contro il rinvio dell'accordo Ue-Mercosur alla Corte di Giustizia Ue. Come noto, abbiamo manifestato in piu occasioni le nostre critiche sulla versione iniziale dell'accordo ma, grazie al lavoro svolto dal Parlamento Europeo e alla posizione decisiva del governo italiano, sono stati ottenuti significativi passi avanti che hanno cambiato decisamente il quadro rispetto alla proposta iniziale". Lo ha dichiarato in una nota la delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo. "Tra questi le clausole di salvaguardia attivabili su richiesta di un solo Stato membro al verificarsi di un 5% di perturbazioni di mercato, un impegno concreto all'aumento dei controlli alle dogane, un fondo da 6,3 miliardi di euro per sostenere i settori che dovessero risentire di effetti negativi.

