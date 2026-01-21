Udine studente a scuola con coltello | preside chiama i carabinieri

A Udine, un giovane studente è stato trovato in possesso di un coltello con una lama di 15 centimetri all’interno di un istituto scolastico della Bassa Friulana. La preside ha allertato i carabinieri, che hanno sequestrato l’arma. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nelle scuole e sulle misure di prevenzione adottate.

UDINE, 21 GEN – Un coltello con una lama di 15 centimetri è stato sequestrato a uno studente di un istituto scolastico della Bassa Friulana. A farlo, direttamente in classe, sono stati i carabinieri, allertati dal preside dell’ istituto. Secondo quanto si apprende, qualcuno si è accorto che il ragazzo, minorenne, aveva con se un coltello e ha segnalato il caso al dirigente scolastico. Questi, a sua volta, ha chiamato i Carabinieri del Comando di Udine che sono entrati in classe e hanno trovato l’arma da taglio in possesso dell’adolescente, quindi l’hanno sequestrata. Il fatto risale ai giorni successivi alla tragedia di Genova e sono tuttavia ancora al vaglio dei militari dell’Arma le responsabilità del ragazzo da un punto di vista giudiziario. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

