ucraina previsto per domani a mosca incontro putin witkoff

Domani a Mosca si terrà un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff. L'appuntamento rappresenta un momento di confronto tra le parti, con possibili sviluppi nelle relazioni bilaterali. La conversazione si svolge in un contesto di attenzione internazionale, sottolineando l'importanza di dialogo e diplomazia tra Russia e Stati Uniti.

Il presidente russo Vladimir Putin ha in agenda per domani a Mosca un incontro con l’inviato statunitense Steve Witkoff. Lo ha riferito all’agenzia Tass il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, confermando quanto annunciato dallo stesso Witkoff a margine del Forum economico di Davos. Secondo quanto riferito da Peskov, l’incontro è «previsto in agenda». Non sono stati forniti dettagli sui contenuti del colloquio, ma la notizia arriva in una fase delicata del conflitto in Ucraina e alimenta le aspettative su un possibile riavvio dei canali diplomatici tra Mosca e Washington. L’annuncio di Witkoff da Davos: “La Russia ha richiesto l’incontro”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

