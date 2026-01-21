Ucraina è al buio. Witkoff da Putin

Il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue, con pesanti conseguenze sulla popolazione. Mentre Putin incontrerà domani a Mosca l'inviato degli Stati Uniti Witkoff, le infrastrutture energetiche ucraine continuano a essere colpite, lasciando oltre un milione di residenti a Kiev senza elettricità. La situazione evidenzia le difficoltà umanitarie e le sfide diplomatiche in corso nel contesto di questa crisi.

Il conflitto russo-ucraino. Putin incontrerà domani a Mosca l'inviato degli Stati Uniti Witkoff. Intanto le forze di Mosca continuano a bombardare le infrastrutture energetiche dell'Ucraina e "più di un milione" di residenti a Kiev sono senza elettricità. Servizio di Vito D'Ettorre

