Domani, l’inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff incontrerà Vladimir Putin per discutere della situazione in Ucraina, con un’attenzione particolare alla possibile cessione del Donbass. La discussione si concentrerà sugli accordi territoriali e sulle implicazioni per la stabilità della regione. L’incontro rappresenta un passo importante nel quadro delle relazioni internazionali e delle prospettive di risoluzione del conflitto.

L'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff incontrerà domani il presidente russo Vladimir Putin per colloqui sull'Ucraina, con particolare attenzione agli "accordi territoriali". Il piano di pace in 20 punti prevede la cessione di alcune regioni ucraine alla Russia, in particolare alcune zone del Donbass, ricca zona mineraria, e su questo non è stato al momento raggiunto alcun accordo. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si oppone a cessione di territori seppure è d'accordo su altri punti del piano, tra cui la presenza di una task force internazionale che, una volta terminata la guerra, garantisca che i combattimenti non riprendano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ucraina, domani Witkoff da Putin: focus sulla cessione del Donbass

Leggi anche: Guerra in Ucraina, Cremlino conferma: l'inviato Usa Steve Witkoff domani a Mosca da Putin

Ucraina, domani a Mosca incontro Putin-WitkoffDomani a Mosca si terrà un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Ucraina, negoziatori di Kiev arrivati negli Usa per i colloqui; Guerra Ucraina - Russia, le news del 17 gennaio. I negoziatori ucraini in Usa per incontrare Witkoff e Kushner; Kiev, negoziatori ucraini negli Usa: Mosca non vuole la pace; Ucraina, Witkoff e Kushner verso missione a Mosca per incontro con Putin.

Ucraina, domani Witkoff da Putin: focus sulla cessione del DonbassL'inviato speciale degli Stati Uniti Steve Witkoff incontrerà domani il presidente russo Vladimir Putin per colloqui sull'Ucraina, con ... iltempo.it

Ucraina, domani l'inviato Usa da PutinIl presidente russo Vladimir Putin ha previsto in agenda di vedere domani a Mosca l'inviato Usa Witkoff. Lo ha detto all'agenzia di stampa Tass il portavoce del Cremlino Peskov, confermando ... rainews.it

Ucraina, flashmob Team Vannacci domani a Roma: 'Stop soldi a Kiev' - facebook.com facebook