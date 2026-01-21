Ucraina domani l' inviato Usa da Putin

Domani a Mosca, l'inviato degli Stati Uniti Witkoff incontrerà il presidente russo Vladimir Putin. La visita si inserisce nel quadro delle relazioni diplomatiche tra i due paesi, con possibili discussioni su questioni di interesse comune. La riunione è prevista come parte di un dialogo continuo volto a mantenere un canale di comunicazione aperto tra Russia e Stati Uniti.

12.41 Il presidente russo Vladimir Putin ha "previsto in agenda" di vedere domani a Mosca l'inviato Usa Witkoff. Lo ha detto all'agenzia di stampa Tass il portavoce del Cremlino Peskov, confermando l'annuncio di Witkoff da Davos. Mosca si aspetta di "ricevere tempestivamente" notizie sul tavolo Usa-Ue-Kiev e chiede chiarimenti sulle "armi Usa che nessuno conosce" nominate da Trump. Dal vertice in Svizzera, Witkoff aveva anche parlato di "significativi progressi" nei negoziati, aggiungendo: "Sono i russi a chiedere l'incontro".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

