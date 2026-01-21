ucraina domani incontro witkoff putin a mosca

Domani a Mosca si terrà un incontro tra l’inviato speciale degli Stati Uniti, Steven Witkoff, e il presidente russo Vladimir Putin. La riunione, prevista per il 22 gennaio, si concentrerà sulla situazione in Ucraina e sulle recenti evoluzioni del conflitto. Questo incontro rappresenta un momento di dialogo tra le parti coinvolte in un contesto di crescente attenzione internazionale sulla crisi.

È previsto per domani 22 gennaio a Mosca un incontro tra l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Steven Witkoff, e il presidente russo Vladimir Putin, sul tema della guerra in Ucraina. “Ci aspettiamo un contatto del genere domani; è nel programma del presidente”, ha confermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, “e avrà luogo domani”. Lo riporta l’agenzia Tass. In precedenza, Witkoff aveva detto in un’intervista a Cnbc che si sarebbe recato a Mosca per incontrare il leader russo. Von der Leyen: “Continueremo a sostenere Kiev in ogni modo”. Intanto, parlando alla plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ribadito il suo sostegno a Kiev. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, Witkoff e Kushner verso missione a Mosca per incontro con PutinGli Stati Uniti stanno organizzando una missione diplomatica a Mosca, con l’obiettivo di affrontare il conflitto tra Russia e Ucraina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

