Ucraina domani a Mosca incontro Putin-Witkoff

Domani a Mosca si terrà un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e l'inviato statunitense Steve Witkoff. La riunione, prevista dall'agenda ufficiale, rappresenta un momento di confronto tra le due parti in un contesto di particolare attenzione internazionale. Ulteriori dettagli sul contenuto e gli obiettivi dell'incontro non sono ancora stati resi noti.

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha "previsto in agenda" d'incontrare domani a Mosca l'inviato statunitense Steve Witkoff. Lo ha riferito alla Tass il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, confermando quanto annunciato da Witkoff a margine del Forum di Davos. Witkoff ha spiegato che partirà insieme al genero di Donald Trump, Jared Kushner.

