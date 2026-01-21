In un episodio tragico, uno studente è stato ucciso a coltellate in aula. L’ex fidanzata del presunto killer ricorda il suo carattere, tra gentilezza e gelosia, senza prevedere un gesto così grave. La vicenda solleva domande sulla gestione delle emozioni e sui segnali premonitori di comportamenti violenti, ancora troppo spesso sottovalutati.

"Educato e premuroso ma anche geloso e possessivo. Nel suo passato qualche episodio di rabbia, cavolate, ma nulla che potesse farmi pensare ad un omicidio. Ora non riconosco Zouhair: credo abbia bisogno di un aiuto psichiatrico". Aveva affidato ai social i suoi pensieri nelle ore immediatamente successive all’ omicidio dell’Einaudi-Chiodo chiedendo "di evitare i gossip", ora l’ex ragazza di Atif Zouhair racconta all’Adnkronos i mesi passati al fianco del giovane che venerdì ha ucciso un compagno di scuola fra i banchi dell’istituto Einaudi-Chiodo di Spezia. Oggi la 16enne sarà ascoltata in questura dalla squadra mobile alla presenza del sostituto procuratore Giacomo Gustavino: le sue parole saranno importanti per ricostruire cosa sia accaduto dalla lite fra Abanoub e Zouhair, sfociata poi nell’ omicidio in classe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucciso a coltellate in classe. Lo strazio dell’ex fidanzata del killer: "Mi disse: sarai mia per sempre"

Leggi anche: La fidanzata di Atif: "Era ossessionato da me. Disse: sarai mia per sempre. Dopo le coltellate mi sono chiesta chi fosse davvero"

