Uccise il compagno con una coltellata al cuore | il pm chiede 14 anni per Stella Boggio

Il pubblico ministero Alessio Rinaldi ha chiesto 14 anni di reclusione per Stella Boggio, accusata di aver ucciso il compagno Marco Magagna con una coltellata al cuore tra il 6 e il 7 gennaio 2025. La vicenda si è svolta davanti alla Corte di Assise di Monza, nel corso del procedimento iniziato per fare luce sull’episodio che ha coinvolto la donna di 34 anni.

Quattordici anni di carcere per omicidio. È la richiesta fatta oggi, 21 gennaio, davanti alla Corte di Assise di Monza dal pubblico ministero Alessio Rinaldi nei confronti di Stella Boggio, la 34enne che circa un anno fa, tra il 6 e il 7 gennaio 2025, ha ucciso il compagno Marco Magagna durante.

