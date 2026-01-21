Stefano Emilio Garini, 62 anni di Milano, è stato condannato all’ergastolo con l’accusa di aver ucciso e seppellito la madre, Liliana Agnani, di 89 anni, a Trecate nel 2022. La vicenda ha portato alla luce un grave episodio di cronaca che ha coinvolto motivazioni legate a interessi economici. La sentenza conferma la responsabilità dell’uomo nel tragico fatto di cronaca.

È stato condannato all’ergastolo Stefano Emilio Garini, il 62enne milanese accusato di aver ucciso la madre, Liliana Agnani (89 anni) le cui ossa erano state ritrovate a Trecate (Novara) nell’ottobre del 2022.La condanna è stata decisa in Corte d’Assise dal tribunale di Novara. Il 62enne, ex.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Uccise la madre e incassava la pensione, Stefano Garini condannato all'ergastoloStefano Emilio Garini, 62 anni di Milano, è stato condannato all’ergastolo dalla Corte d’Assise di Novara per l’omicidio della madre, Liliana Anagni, di 89 anni.

“Portò la madre in un bosco e la uccise per intascare la pensione”, 62enne condannato all’ergastoloUn uomo di 62 anni è stato condannato all’ergastolo per aver ucciso la madre nel bosco, al fine di ottenere la pensione.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Uccise e seppellì la mamma nel bosco per intascare la pensione: condannato Stefano Emilio Garini; Novara, uccise la madre, la seppellì nel parco del Ticino e continuò a incassarne la pensione. Ergastolo al milanese Stefano Garini; Uccise la madre e incassava la pensione Stefano Garini condannato all' ergastolo; Uccise la madre per la pensione e ne fece sparire il corpo ergastolo a Stefano Garini | ‘Un’ingiustizia’.

Novara, uccise la madre, la seppellì nel parco del Ticino e continuò a incassarne la pensione. Ergastolo al milanese Stefano GariniStefano Emilio Garini era accusato dell'omicidio della madre Liliana Anagni, 89 anni, le cui ossa erano state ritrovate nell'ottobre del 2022 in riva al riva al Ticino a San Martino di Trecate, nel No ... torino.corriere.it

Novara, uccise la madre, la seppellì e continuò a incassarne la pensione per mesi: condannato all'ergastoloStefano Emilio Garini era accusato dell'omicidio della madre Liliana Anagni, 89 anni, le cui ossa erano state ritrovate nell'ottobre del 2022 in riva al riva al Ticino nel Novarese ... msn.com

Novara, uccise la madre, la seppellì e continuò a incassarne la pensione per mesi: condannato all'ergastolo x.com

La vita in diretta. . #ChiaraPetrolini, la studentessa di Traversetolo che seppellì i suoi figli nel giardino della casa dei genitori, oggi era in aula per la sesta udienza del processo a suo carico. Impassibile di fronte alle deposizioni di amici e familiari, è invece sco - facebook.com facebook