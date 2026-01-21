Ubriaco a piedi di notte in statale aggredisce i carabinieri

Nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21, lungo la provinciale 166 a Domodossola, un uomo in stato di ebbrezza ha aggredito i carabinieri intervenuti per fermarlo. L’episodio ha generato momenti di tensione, mentre le forze dell’ordine cercavano di gestire la situazione. L’individuo, camminando a piedi in condizioni di alterazione, ha opposto resistenza, richiedendo l’intervento dei rinforzi.

Camminava sulla provinciale di notte, ubriaco, e ha aggredito i carabinieri che lo hanno fermato.Momenti di tensione nella notte tra martedì 20 e mercoledì 21 lungo la provinciale 166 a Domodossola: i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto delle stazioni di Domodossola e.

